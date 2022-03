Dwalen langs nieuwe nummers Tilburgse rapper Jelle Verse in pop-up escape room

Je kunt je nieuwe ep (extended play, tussen single en album in) promoten met een optreden. Maar je kunt er ook een pop-up escape room omheen bouwen. Dat laatste doet de Tilburgse rapper Jelle Verse (24) met de release van ‘Later is nu’, eind april, in De Nachtzuster.

Hoezo een escape room, Jelle?

„Ik had niet zo’n zin om weer hetzelfde trucje te doen en een show op te tuigen. Het was ook lang onduidelijk of er meer dan kleine groepjes naar een optreden konden komen. Mijn vorige release party in de Hall of Fame was uitverkocht. Toen kwam Mark Rutte met de oproep dat mensen creatief moeten zijn. Dat moet je niet tegen mij zeggen. Ik raakte in gesprek met Ateliers Tilburg. Die kwamen met de suggestie van De Nachtzuster aan de Carré als locatie. Je koopt een groepsticket. Groepen kunnen variëren van vier tot acht personen.”

Maar je bent toch vooral bezig met woorden, terwijl een escape room meer een belevenis is.

„Ik ben zelf al veel langer bezig met podcasts en videoclips. Dit is een leuke uitdaging. Een escape room moet duidelijk én onduidelijk kunnen zijn. Bezoekers mogen voor raadsels komen te staan, maar ze moeten er wel uit kunnen komen.”

Is er ook een verband met de ep zelf?

„Er zijn zeven ruimten, net zoveel als er liedjes op de ep staan. Elke ruimte is een puzzel, een game die met een nummer te maken heeft. De muziek is verwerkt in de ruimten, maar zo dat het nauwelijks opvalt. Als de bezoekers aan het einde ontsnapt zijn, komen ze in een laatste ruimte. Daar geef ik een klein akoestisch optreden met een gitarist in een knusse sfeer. Dat optreden is onderdeel van de ervaring.”

Heeft de ep ook een thema?

„Ik ben afgestudeerd aan IEMES (International Event, Music, and Entertainment Studies van Fontys, onlangs omgedoopt tot Creative Concepts for Communication, rvp.). Het is een stap richting volwassenheid. De ep is een speelse benadering van de zoektocht daarnaar. Alles wat ik eerst deed was ‘later’. Dat is ‘nu’ geworden. Ik verwijs naar dingen uit het gewone leven. Als ik het heb over aan/uit, kan het gaan over corona, een periode waarin je soms van alles kon doen, en dan weer niets. Maar ook over een relatie.”

De kaartverkoop begint op 11 maart via jelleverse.nl.