Een deel van Riel houdt zich stil over de komst van de Polen: middenstander, huisarts en volkstuinder zwijgen

Beekdal Park bij De Leye Oisterwijk telt 77 woningen: iets minder dan de helft sociale huur en sociale koop

OISTERWIJK - In het Beekdal Park in Oisterwijk komen 77 woningen. Dat blijkt uit het scenario voor het gebied waar tot 2019 de sporthal en het zwembad van De Leye in gebruik waren. Van de nieuwe woningen zijn er straks 33 sociale huur en koop.

13 november