Zes gouden bruidsparen in dezelfde straat

Amigos, vrienden die Amigos Bier drinken

9:20 TILBURG - Amigos. Deze naam in graffitiletters vind je op veel plaatsen in de binnenstad. Het Brabants Dagblad legde via, via contact met deze crew voor een interview. De zegsman wil anoniem blijven. Dit is de laatste aflevering van een serie over graffiti in Tilburg