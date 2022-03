Een duo als lijsttrekker heeft vooral voordelen, vindt het CDA: ‘Jan is er ‘ene van ons’, ik richt mijn blik ook naar buiten’

HILVARENBEEK - Burgemeester Evert Weys moest even aan het idee wennen. Een duo als lijsttrekker, hoe moet dat dan? Krijgt het CDA in Hilvarenbeek op die manier dan niet meer aandacht omdat zowel Jan van de Wouw als Cathy Noordergraaf het woord willen voeren? Welnee, vindt het CDA. ,,We vullen elkaar juist aan.”

Als er een raadsvoorstel binnenkomt en Cathy Noordergraaf kan de plek niet helemaal plaatsen, dan belt ze even met haar collega Jan van de Wouw. ,,Die weet waar het is, weet wie er woont en wie er heeft gewoond”, zegt Noordergraaf. Om maar aan te geven: Van de Wouw kent zo ongeveer elke stoeptegel in Hilvarenbeek en wie daar vlakbij woont.

Noordergraaf werkt in het provinciehuis in Den Bosch, is met vier jaar politieke ervaring op de teller in vergelijking met Van de Wouw een groentje. Zij heeft zich de afgelopen vier jaren beziggehouden met allerlei samenwerkingsverbanden zoals die met de Hart van Brabant-gemeenten. ,,Jan is er ‘ene van ons’, ik heb mijn blik meer naar buiten gericht”, vertelt Noordergraaf.

Quote Clemens Veraa, onze fractie­voor­zit­ter, liet weten dat hij het niet meer wilde doen. Hij staat wel klaar om wethouder te worden Jan van de Wouw

En dus besloten ze samen als lijsttrekker op te treden. Dat was niet omdat ze dat ergens hebben afgekeken, hoewel het fenomeen niet helemaal nieuw is. Zo verdelen Frank van Raak en Hanneke Willemstein de taken voor hun partij: GBSV in Alphen-Chaam. Het idee binnen het CDA in Hilvarenbeek komt uit eigen koker, zegt Van de Wouw. ,,Clemens Veraa, onze fractievoorzitter, liet weten dat hij het niet meer wilde doen. Hij staat wel klaar om wethouder te worden, als dat kan en nodig is. Toen hebben wij gezegd: kunnen we het dan niet samen doen? Een man en een vrouw als lijsttrekker spreekt misschien meer mensen aan.”

Campagne voeren in korte filmpjes

Volledig scherm Jan van de Wouw en Cathy Noordergraaf in cultureel centrum Elckerlyc. © Pix4Profs / Jules van Iperen Campagne voeren was nog best even zoeken, in coronatijd. Van de Wouw en Noordergraaf figureren samen in korte filmpjes die ze delen via social media, met steeds een ander programmapunt. Ze gingen samen met partijgenoot en Tweede Kamerlid Inge van Dijk langs alle dorpscoöperaties om informatie op te halen. Nu hopen de twee, zo vlak voor de verkiezingen, kiezers ook live te ontmoeten.

,,Op zich moeten we wel meer afstemmen met elkaar”, vindt Noordergraaf. ,,Dat is anders als je het alleen doet, hoewel je natuurlijk toch altijd met je partij overlegt”, vult Van de Wouw aan. ,,Ik zie toch vooral meer voordelen. We kunnen de onderwerpen verdelen. Cathy weet over bepaalde onderwerpen meer dan ik dus dat is handig tijdens het lijsttrekkersdebat op zondag voor de verkiezingen. Gelukkig vinden de andere twee partijen (HOI Werkt en VVD, red.) het geen probleem om ons allebei aan het woord te laten.”

Uiteindelijk kan er natuurlijk maar één nummer 1 zijn op de kieslijst. Dat is Van de Wouw. Tot 14 maart, de eerste dag van de gemeenteraadsverkiezingen, treden hij en Noordergraaf op als één nummer 1.