Een heerlijk herfstweekend in de Loonse en Drunense Duinen (maar nauwelijks een paddenstoel te zien)

Boulevard Café en vier generaties kasteleins verdwenen, zeven appartemen­ten op plek van kroeg

TILBURG - Op de plek waar eens Boulevard Café aan de Noordstraat in het Tilburgse dwaalgebied stond, zit nu een gapend gat. Corona, de oprukkende horeca in het algemeen en een ander tijdsgewricht maakten een eind aan de zaak. Er komen zeven appartementen voor in de plaats.

27 oktober