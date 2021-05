Een maand lang reed dit nep-drugsbusje door Brabant en slechts één man belde de politie

Onderzoek Vacature­tek­sten vaak onbewust discrimine­rend: ‘Denk eens na of je iemand buiten­sluit’

6 mei Ben jij de ideale klusjesman? Een jonge, vlotte starter? Is Nederlands jouw moedertaal? Grote kans dat degene die een vacaturetekst met daarin deze vragen leest, zich niet geroepen voelt om te solliciteren. Door hokjesdenken in functieomschrijvingen worden kandidaten vaak onbewust buitengesloten. Dat mensen zich beter bewust worden van de taal die zij gebruiken is daarom hoognodig, vinden experts.