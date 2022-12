Een ode aan de Bossche kunstenaarsgemeenschap of kom alvast in de kerstsfeer met Rudolph, het cultuuraanbod in de regio is weer divers

Volledig scherm Grijs Gedraaid wordt geopend met muziek van Marcel Veenendaal, zanger van Di-rect die samen met orkest Kamerata Zuid eigen nummers, klassieke stukken en oudere pop- en jazzliedjes brengt. © Set Vexy

Concert voor ouderen

Voor jongeren is het haast maandelijkse kost: naar een concert gaan. Voor veel ouderen is dit echter geen vanzelfsprekendheid. Daarvoor is er nu Grijs Gedraaid | Genieten voor Generaties. Bewegen vanuit de theaterstoel en samen herinneringen ophalen aan de muziek van toen, dat kan met muziek van huisorkest Kamerata Zuid & zanger Marcel Veenendaal, leadzanger van Di-rect. Muziek verbindt, of je nu jong bent of oud.

9 december Schouwburg Concertzaal Tilburg

Volledig scherm Rudolphs Bakery Live - De Feestdagen. © Sam Walravens

Begin de kerst goed met Rudolph

Rudolph van Veen en kerst? Een betere combinatie is nauwelijks denkbaar. Tijdens deze Rudolph’s Bakery Live staat één vraag centraal: wat eten we met kerst? Vanachter zijn fraaie kookeiland neemt Rudolph je mee in de opbouw naar de kerstperiode. Met anekdotes, recepten, filmbeelden en tips. Een smakelijke kerstbeleving voor de hele familie.

9 december De Blauwe Kei, Veghel, 13 december De Lievekamp, Oss 20 december De Leest, Waalwijk

Volledig scherm Eva de Roovere staat op 3 december in De Blauwe Kei. © Guy Kokken

Een creatieve duizendpoot

Eva de Roovere voelt zich in vele muziekstijlen thuis. Ze maakte albums in het Nederlands en Engels met folk, wereldmuziek, luisterliedjes en pop. Hier En Nu is een theaterconcert van haar zesde Nederlandstalige album waarin De Roovere je samen met een band vol drums, bas, toetsen en gitaar laat meegenieten van oude en nieuwe muziek.

3 december De Blauwe Kei, Veghel

Volledig scherm Het werk van Shirley Welten is te zien in de tentoonstelling Thuisbasis. © Privé-collectie

Ode aan de Bossche kunstenaarsgemeenschap

Kunstenaar Bianca Tangande speelde een belangrijke rol in het culturele leven van Den Bosch en wist mensen te enthousiasmeren voor de kunsten. Ze overleed in 2019. Willem Twee Kunstruimte droeg een prijs aan haar op. Deze is dit jaar gewonnen door Fang Mij en Shirley Welten. Hun duotentoonstelling Thuisbasis is nu te zien in de Spiegelzaal van Willem Twee.

Tot en met 15 januari Willem Twee

Volledig scherm Simone van der Weerden © Karen van Gilst

Een innige en opzwepende relatie tussen tango en jazz

NAOS is de muzikale droom van bandoneonist Simone van der Weerden. Een groep waarin tango en jazz op geheel eigen wijze samenkomen. Het debuutalbum In Between the Lines wordt in Paradox gepresenteerd. Van der Weerden schreef zelf de composities en arrangementen voor het album, waarbij de wringende en intense tangoklanken hand in hand gaan met de ritmes, improvisaties en losheid van de jazz.

2 december Paradox Tilburg