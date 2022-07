Een proeftuin met koeien en bomen, Diessens stel gaat op onderzoek uit ‘voor een betere wereld’

Of Anouk misschien het boerenbedrijf over wilde nemen van haar ouders, was de vraag ongeveer twee jaar geleden. Ze studeerde plantenwetenschappen, zet haar kennis in voor de provincie Brabant. Lucien Daas runt samen met twee compagnons installatieadviesbureau Klictet in Oisterwijk. De overstap naar het boerenleven lijkt dan niet helemaal voor de hand liggen, toch?