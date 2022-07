Een reis naar het heelal, die maak je komende week in deze ludieke attractie op de theaterkermis in Tilburg

Man (36) gooit ruit ambulance kapot met bierfles in Tilburg, ambulance­per­so­neel lichtge­wond

TILBURG - Ambulancemedewerkers in Tilburg zijn maandag lichtgewond geraakt nadat een man die zich verward gedroeg, met een bierfles een ruit van de ambulance brak. De 36-jarige Tilburger is aangehouden. Tegen de Tilburger is aangifte gedaan van vernieling en poging tot zware mishandeling.

