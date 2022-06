Een worst en een muzikale ode aan Sint Clara voor mooi weer

De huisartsen en apotheek worden letterlijk de Korvelse Kerk in geschoven

TILBURG - De grote verbouwing van de Korvelse Kerk is in volle gang. In het voormalige huis van God komen huisartsen, eerstelijnszorg en een apotheek. Zondaars hoeven niet te vrezen: twee van de biechthokjes blijven behouden.

28 juni