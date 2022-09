Eerst kostenbesparing, daarna verkoop Caeciliakerk in Berkel-Enschot

met video Huizen ontruimd door openge­draai­de gaskraan in leegstaan­de woning in Tilburg, een verdachte aangehou­den

TILBURG - Meerdere woningen zijn zondagmiddag ontruimd vanwege een gaslucht in de Dussekstraat in Tilburg. In een leegstaande woning stond mogelijk al twee dagen een gaskraan open. Aan het begin van de avond werd een verdachte, die eerder de woning huurde, aangehouden.

11 september