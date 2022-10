Eerste alcoholvrije slijterij van Brabant strijkt neer in Tilburg: ‘Mét alcohol is niet meer te hakken’

Bevrijding Tilburg vandaag van minuut tot minuut én met een dubbel gevoel: ‘Er stierven nog stadsgeno­ten’

TILBURG - Ze zijn mooi natuurlijk, de foto’s van de bevrijding in Tilburg op exact deze dag in 1944, maar ze geven ook een vertekend beeld. ,,Want terwijl de ene helft van de stad feest vierde, was er in de andere helft nog strijd”, zegt Jojanneke van Zandwijk van het Regionaal Archief Tilburg.

