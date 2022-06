Eerste editie Spoorpark Live ‘heel soepel verlopen’, festival keert volgend jaar terug in Spoorpark

Op social media is er amper een wanklank te vinden. En dat is wel eens anders bij andere grote festivals. Bij het Spoorpark kwamen er tien mailtjes binnen over geluidsoverlast, vertelt parkmanager Sophie Peters, met name bij de wat latere optredens. Net zo goed mailde een omwonende dat het geluid ‘wel wat harder mocht’. ,,Ze kon het niet horen.”



Verbeterpunten voor volgend jaar? Peters kan ze zo niet noemen. De samenwerking met de organisator, bekend van onder meer Paaspop en Extrema, is erg goed bevallen. ,,Het is eigenlijk allemaal heel soepel verlopen. Ik vraag me vooral af of we dit volgend jaar nog wel kunnen evenaren of overtreffen. Ook gezien de prachtige line up.”



Mede-organisator Jasper van de Wouw is positief verrast: ,,We hoopten de sfeer van het park naar het festival te kunnen vertalen en dat is volgens mij gelukt. Een heel gemengd publiek ook, fantastisch om te zien.”