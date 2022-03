Eerste stemmen in Tilburg al uitgebracht: ‘Lekker voor de drukte uit’

VideoTILBURG - In alle vroegte gingen maandagochtend de eerste dertien stembureaus in Tilburg open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Drie dagen kan er gestemd worden. Bij stembureau De Poorten aan de Hasseltstraat maken de leden lange dagen. ,,Ik heb er vakantie voor opgenomen.”

Het is even flink balen bij stembureau De Poorten. Het is stipt 7.30 uur en de eerste stemmer staat er al, maar de stembus kan niet op slot. Iemand van de gemeente komt er in allerijl aan. ,,Helaas, u kunt nog niet stemmen”, zegt Edwin Cruijssen, voorzitter van het stembureau. Hij zou het stembiljet kunnen lezen en ‘dat geeft geen pas’.

Stemmer René haalt zijn schouders op, alle begrip: hij heeft zelf een keer of zes een stembureau bemand. ,,Ik kom wel na het werk langs, al zal het dan wel drukker zijn toch?”, vraagt hij. Cruijssen: ,,Het zal wel meevallen, we zijn drie dagen open.” Nog geen vijf minuten later is de stembus netjes afgesloten, toch baalt de voorzitter even. Hij is een ervaren rot en al zo’n 25 jaar vrijwilliger bij de stembureaus. ,,Mensen die je weg moet sturen, omdat ze bijvoorbeeld hun identiteitsbewijs niet bij zich hebben, komen meestal niet meer terug.”

Drukte? Het zal wel meevallen, we zijn drie dagen open Edwin Cruijssen

Lange dagen

Het is een voorrecht, vooral met wat we nu meemaken Edwin Cruijssen Het is vroeg, de stemmers druppelen binnen al zijn het er niet veel. Na René volgen er drie. Een gepensioneerde buurtbewoner komt 'lekker voor de drukte uit'. De stemmen worden woensdag pas geteld maar in de stad zijn dertien stembureaus deze maandag en dinsdag al open. Dat is een overblijfsel van corona, om de drukte te spreiden.



En ja, daardoor maken de zeven leden van stembureau De Poorten lange dagen. ,,Van deze ochtend tot vanavond negen uur en dat drie keer”, legt Cruijssen uit. ,,En op woensdag tellen we de stemmen ‘s avonds. De ene verkiezing ben je sneller klaar dan de andere.” Pittig? ,,Het zijn vooral leuke dagen. Een afwisseling van het werk.” Hijzelf heeft er vier vakantiedagen voor opgenomen. ,,En je doet iets voor de maatschappij. Het is een voorrecht, vooral met wat we nu meemaken.” Dat is een verwijzing naar de oorlog in Oekraïne.

Bijzondere locaties

Wie bij De Poorten wil stemmen kan daar op maandag en dinsdag terecht, net als op twaalf andere locaties in de stad. Daarbij gaat het voornamelijk om wijkcentra. Op woensdag kunnen mensen naar bijna 70 stembureaus, die zijn open van 7.30 tot 21:00 uur. Dan zijn ook de twee stembureaus bij het centraal station van Tilburg in bedrijf, de vroege reizigers kunnen daar vanaf 06:30 uur terecht. Er zijn ook acht mobiele stembureaus. Die staan onder meer aan de Piushaven en aan de Kerkstraat in Berkel-Enschot.



Daarnaast zijn er nog twee bijzondere stemlokalen. Het populairste stembureau was vorig jaar Poppodium 013 waar mensen ‘backstage kunnen stemmen’. De foyer van bioscoop Pathé wordt eveneens een stemlokaal. Het Poppodium is op maandag, dinsdag en woensdag open en de bioscoop op woensdag. Op een kaart kunnen mensen zien of en hoe lang ze moeten wachten bij de stemlocaties.

