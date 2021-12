Efteling discrimineerde jongen (8) met stoornis die niet naar de wc mocht, oordeelt College voor Mensenrechten

Brabanders moeten paar jaar de cel in vanwege diefstal van dure Range Rovers in België

Een aantal Nederlanders heeft in de rechtbank van het Belgische Brugge celstraffen tot 5 jaar gekregen voor hun betrokkenheid bij acht diefstallen van Range Rovers in Antwerpen en twee pogingen in Knokke. Een vierde beklaagde werd voor het merendeel van de feiten vrijgesproken.

20 december