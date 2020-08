Eigenaren jeu-de-boulesbar Tilburg kunnen nieuwe concurrent niet zo waarderen: 1 ster

TILBURG - Nondejeu was nog geen dag open, of de eerste recensies met één ster stonden al online. Is de nieuwe Jeu-de-boulesbar in de kelder op het Pieter Vreedeplein in Tilburg echt zo slecht?

Nou, dat valt misschien wel mee. Een oplettende Twitteraar had namelijk al snel in de gaten dat de recensies gegeven zijn door eigenaren van de grote concurrent, de Boules Bites Bar. De eerste 1-ster komt van Davey van de Laan, mede-eigenaar van deze Jeu-de-Boulesbaan. De ander van Emile van Westing, mede-eigenaar van - jawel - de Boules Bites Bar.

Volledig scherm Recensies op Google over de Jeu de Boules in Tilburg © google

Schijnbaar zijn deze eigenaren nogal kritisch als ze bij de concurrent over de drempel stappen. De Boules Bites Bar opende in december aan de Magazijnstraat en telt tien banen op 1100 vierkante meter. Nondejeu zit in de kelder waar ooit kledingzaak Man at Work zat, en is een ‘spellenparadijs’ van 1200 vierkante meter met ook een paar banen voor het Franse spelletje.

‘Dit is wel kinderachtig’

Bij de nieuwkomer vinden ze de recensies een beetje sneu, blijkt uit hun reactie op Google. ,,Wat jammer dat je ons op deze manier een review geeft. Wij hebben nog nooit een slecht woord over jullie bedrijf (Boules Bites Bar) gegeven. Wij snappen dat concurrentie niet altijd leuk is, maar dit is wel kinderachtig!”

Volledig scherm Recensies op Google over de Jeu de Boules in Tilburg © google

Of de eigenaren van de Boules Bites Bar een bezoekje hebben gebracht aan de concurrent? ,,Natuurlijk", geeft de derde mede-eigenaar aan, die nu niet meer met zijn naam in de krant wilt. Of dit niet wat kinderachtig is? ,,De concurrentie met Jeu-de-boulesbanen wordt alleen maar heviger. Negatieve reviews horen daar dan bij.” Het hoort bij het spel, wil hij maar aangeven. ,,Ik had ook liever gehad dat ze met een nieuw concept waren gekomen, in plaats van een kopie.”

Geoffrey Ibes van Nondejeu kan veel vertellen, maar doet dat liever niet. ,,Ik vind dit kinderachtig en betreur het. Ik had liever gewoon samengewerkt. Daar laat ik het even bij.”

Dat de concurrentie in het wereldje toeneemt, en daarbij de gemoederen schijnbaar net zo verhit kunnen raken als op de Franse camping, is overal te zien. Horecazaken met namen als Mooie Boules, Jeu en Boel duiken in zo ongeveer elke stad op. Of het recensie-oorlogje ook een beetje effect heeft? Beide zaken scoren momenteel in elk geval een 4,6 (van de vijf) op Google.

Volledig scherm Recensies op Google over de Jeu de Boules in Tilburg © google

Volledig scherm Recensies op Google over de Jeu de Boules in Tilburg © google