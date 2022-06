Eigenaren restaurant Dongens Genieten trekken de stekker eruit door gebrek aan vast personeel

Hilvaren­beeks bedrijf kleedt conduc­teurs en vakkenvul­lers, en dat zo duurzaam mogelijk: ‘Iedereen verklaarde ons voor gek’

HILVARENBEEK - Personeel van Albert Heijn, Etos, Hema en sinds kort ook de conducteurs van de NS: allemaal doen ze hun werk in kleding die gemaakt wordt in Hilvarenbeek. Schijvens Corporate Fashion, de Hilvarenbeekse bedrijfskledingmaker, koos er in 2017 voornamelijk duurzaam te werken en dat legt het bedrijf geen windeieren. ,,Wij wilden van een oud kledingstuk een nieuw kledingstuk maken.”

