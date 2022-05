‘Ein-de-lijk’ een vegan festival in Tilburg

met video Opnieuw ongeval op de Langenberg­se­weg in Gilze, meerdere gewonden

GILZE - Het is weer raak op de Langenbergseweg in Gilze, ter hoogte van de A58. Op woensdagmiddag vond een aanrijding met drie auto’s plaats. Twee personen zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. Het is het derde ongeval op deze weg in een week tijd.

18 mei