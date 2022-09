‘Er is krapte, snapte’, Tilburgse hoogleraar zingt samen met wethouders lied over enorm personeelstekort

Het refrein: ‘Er is krapte snapte, krapte (2x). Ze zijn niet meer te vinden en op zich is dat raar. Want ze zijn er wel, maar waar? Samen voor elkaar.’ Ton Wilthagen werd op een ochtend met deze tekst in zijn hoofd wakker. In de coupletten stipt hij mogelijke oplossingen aan voor het gebrek aan arbeidskracht: meer uren werken, arbeid van elders naar Nederland halen. Maar vooral: samen de catastrofe te lijf gaan.