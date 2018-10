Esther (46) viel 85 kilo af en liep de zwaarste marathon van Nederland

Kies

6 oktober Nee hoor, zei mijn tandarts. Dat is niet mijn keus. Hier is nog wel wat van te maken. Afgelopen week moest ik op controle. Er was een stuk van een kies afgebroken, de vulling was beschadigd, dus ik dacht: die moet eruit. Voor hij de rest van het rijtje aantast. Maar het viel dus mee. De kies mocht blijven. Sterker nog: het ding wordt waarschijnlijk het grootste pronkstuk binnen mijn totale gebitsbezit. Wie had dat kunnen denken?