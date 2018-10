Esther (46) woog 166 kilo, maar loopt zaterdag loodzware marathon

De Kustmarathon is voor Van der Heijden maandenlang een stip aan de horizon. Nu de marathon nadert, neemt de spanning toe. ,,Zelfs voor de trainingen ben ik al zenuwachtig. Het wordt een hele uitdaging. Ik ben geen snelle, ik ben een werker. Maar ik wil dit per se doen. Op 5 januari is het precies tien jaar geleden dat ik een nieuw leven ben begonnen. Het was de dag van de maagverkleining.''



Van der Heijden, in het dagelijks leven werkzaam als maatschappelijk werker in de geestelijke gezondheidszorg, weet maar al te goed dat de Kustmarathon de zwaarste is die er in Nederland is. ,,Ik heb voor de trainingen steeds een vrije dag genomen om er uitgerust aan te kunnen beginnen.''