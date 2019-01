Excuses burgemeester Weterings over ‘wat misging op de werkvloer’ rond chroom-6

Ontluiste­rend: collectief falen in chroom-6 affaire Tilburg

12:32 In de Tilburgse chroom-6 affaire is collectief gefaald. Daardoor is 800 betrokkenen onnodig leed aangedaan. Vooral NS-dochter NedTrain ging de fout in. Zelfs toen intern indringend alarm werd geslagen, greep zij niet in. ,,Schokkend!”, concludeert de onafhankelijke onderzoekscommissie.