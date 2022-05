Fans Willem II degraderen met opgeheven hoofd: ‘Zuur, maar wie weet zijn we na een jaartje alweer terug’

,,We hebben er als club gewoon vol voor gestreden de laatste wedstrijden. Dat zag je vandaag ook weer. Dan is het jammer dat het zo moet eindigen’’, vertelt Bojan Robbe (49), die samen met zijn zoontje Jens (13) en oom Anton (78) richting huis loopt. Jens heeft geluk: omdat zijn opa niet kon mocht hij mee op zijn seizoenskaart. Nou ja, geluk. ,,Het ging alle kanten op vandaag. En nu ga ik met een dubbel gevoel naar huis’’, vertelt Jens.



Want als op een zonovergoten dag je voetbalclub uit Tilburg met 3-0 wint van FC Utrecht kan je blijdschap normaal gezien natuurlijk niet meer op. Wél als het lot afhangt van de andere clubs in de eredivisie. ,,Toen Jizz na acht minuten de 1-0 binnentikte viel er meteen een enorme last van mijn schouders’’, vertelt de vierenzeventigjarige Kees van den Brand. ,,Maar als Fortuna een paar minuten later scoort tegen NEC krijg je meteen weer warm, vooral met die zon erbij.’’



De laatste minuten was het meer het telefoonschermpje in de gaten houden dan naar het veld kijken. De wedstrijd in Tilburg was wel gespeeld, het draaide volledig om NEC. Zij zouden moeten scoren tegen Fortuna om Willem II te voorzien van een plekje in de play-offs.