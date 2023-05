‘Feestkwartier’ na anderhalf uur irritatie: worstelend Willem II wipt in slotfase tóch nog naar de derde plek

Mo­narh-eigenaar verbolgen over burgemees­ter: ‘Ik word weggezet als zware crimineel’

TILBURG - ,,We gaan ons gelijk halen bij de rechter, want dit kan zo niet langer.” Dat zegt eigenaar Danny Kovacevic over de sluiting die sterrenzaak Monarh boven het hoofd hangt. ,,Ik vertrouw erop dat Tilburg nog lang mag genieten van Monarh. Monarh is Tilburg.”