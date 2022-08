Festival Oude Dijk brengt studenten en buurtbewoners bij elkaar in Stadspark

Tilburg heeft Kaapstad in het hart gesloten: ‘Mag ik volgend jaar weer helpen?’

TILBURG - ,,Hoelang nog?’’, vraagt een jonge, onrustige gevangene aan vrijwilliger Jannis Veenstra. ,,Nog drie minuutjes’’, grinnikt Jannis. Hij is vanmiddag de baas over de kleinste gevangenis van Nederland. Die stond dit weekend in Tilburg bij kunstfestival Kaapstad.

21 augustus