Fietser gaat andere fietser te lijf na botsing in Tilburg

Gebrek aan geld baart zorgen in Gilze en Rijen: ‘Heeft iets weg van het Titanic-or­kest dat doorspeel­de’

GILZE EN RIJEN - Over een paar jaar schrijft gemeente Gilze en Rijen rode cijfers. Bijna iedere gemeente komt in 2026 in de problemen. Moet de gemeente nu afwachten of moet ze zelf de touwtjes in handen nemen?