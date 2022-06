Fietser zwaargewond bij aanrijding met auto op Ringbaan Noord in Tilburg

Jong of oud, het Tilburgse Festival van het Levenslied is er voor iedereen: ‘De sfeer is grandioos’

TILBURG - Het bier vloeit, de zon straalt en Corry Konings trapt af met haar hit ‘Ik krijg een heel apart gevoel van binnen’. De dertigste verjaardag van het Festival van het Levenslied aan de Paleisring in Tilburg wordt ongedwongen gevierd. ,,We zijn er ieder jaar bij geweest, de sfeer is grandioos en het volk divers.”

12 juni