Flat zonder stroom door brand in elektriciteitskast in Tilburg, 15 woningen ontruimd

Asbest en explosie­ven dreigen weer voor vertraging te zorgen op Gelderak­kers 2

TILBURG - De bouw van de geplaagde nieuwbouwwijk Gelderakkers 2 in Hilvarenbeek loopt mogelijk weer vertraging op. Na de recente vondst van een explosief uit de Tweede Wereldoorlog moet eerst worden onderzocht of er meer explosieven in de grond liggen.

9 augustus