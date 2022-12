FoxFarm Reeshof opent nieuwe zaal De Melkstal: ‘Vroeger werden hier de koeien gemolken’

Drie straatro­ven in Tilburg mogelijk gepleegd door zelfde groepje

TILBURG - Drie grimmige incidenten in Tilburg zouden zomaar eens gepleegd kunnen zijn door dezelfde daders. Een drietal mannen dat afgelopen zaterdag twee jongens beroofde in het Reeshofpark, is namelijk mogelijk ook betrokken bij een beroving op de Heyhoefpromenade en een poging tot een beroving zes dagen later op de Langedijk.

2 december