Frank van Pamelen blikt vooruit op het nieuwe jaar: 13x 013 in 2023

Rick ‘lag helemaal in de gruzelemen­ten’ na zwaar vuurwerkon­geluk, maar steekt nu weer volle bak af

Onderkaak verbrijzeld, bovenkaak, neus, jukbeen en oogkas gebroken en een snee van 5 à 10 centimeter in zijn gezicht. Als Tilburger Rick van Zon (27) zegt dat hij negen jaar geleden na een vuurwerkongeluk ‘helemaal in de gruzelementen lag’, is dat geen understatement. Toch stak hij een jaar later alweer ‘gewoon’ vuurwerk af.

31 december