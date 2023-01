Fred van maaltijdbezorgservice Frèd Mar Tèùs wint het Leuterconcours van Tilburg

Teun (16) uit Oirschot drinkt echt wel eens een pilsje maar loopt niet bezopen over straat; ‘Toch is het belangrijk om over alcohol en drugsge­bruik te praten’

OIRSCHOT - Teun de Kort uit Oirschot drinkt ‘heus wel eens een biertje’. ,,Ik verberg het niet voor mijn ouders.” Maar de zestienjarige kent zijn grens en loopt niet straalbezopen over straat. Toch is het drankgebruik onder jongeren in de gemeente Oirschot een serieus probleem. En ouders en jeugd moeten onder ogen zien dat tien glazen alcohol op een avond niet normaal is.

