Freek Bartels speelt prins Harry in nieuwe musical ‘Diana & Zonen’

De musical vertelt het liefdesverhaal van prinses Diana en prins Charles en de romance tussen prins Harry en Meghan Markle. In De Telegraaf vertelt Bartels dat een belangrijk deel van de musical gaat over de worstelingen in het leven van de beroemde prinsen William en Harry. ,,Want ook al zijn het beroemde prinsen, van binnen zijn ze net als jij en ik.”

Diana & Zonen is vanaf september te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna reist de cast door heel Nederland, ook naar het Chassé theater in Breda. Naast Freek Bartels is ook Jonathan Demoor als Prins William te zien en Marlijn Weerdenburg als Diana.

De Tilburgse musicalster speelde al vaker in grote producties. Zo speelde hij in 2015 Gaston in Beauty and the Beast en was hij in maart 2020 kort te zien in Hello Dolly samen met Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Vorige week wist Freek Bartels als Jezus tijdens The Passion de harten van de kijkers te stelen. Ruim 2,5 miljoen mensen keken naar het paasverhaal.