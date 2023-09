Fundamake-over: dit Tilburgse huis steeg 74.000 euro in waarde door kleine aanpassingen

Ayreon (Arjen Lucassen) is na Guus Meeuwis de tweede die een cd’tje aan de gevel van 013 mag prikken

TILBURG – Het is een eer die slechts voor weinigen is weggelegd: een gesigneerde cd aan het pand van Poppodium 013 mogen bevestigen. Tot nu toe deed alleen Guus Meeuwis dat, in 2021. Vrijdagmiddag volgt Ayreon, die komend weekeinde vijf shows voor in totaal 15.000 bezoekers speelt.