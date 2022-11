Gasten Eftelingrestaurant Pinokkio geëvacueerd vanwege smeulende kabel in het theater

Tilburger wil met vloeibare koffiebo­nen de wereld veroveren: ‘Geheim familiere­cept van mijn opa Frederick’

TILBURG - Vermoeid van het voor zijn vrouw in de rij bij Starbucks staan kwam Tilburger Perry Rudge op het pad van de vloeibare koffiebonen. Voor in de ijskoffie, pannenkoeken en zelfs de vla. Een tocht die via de in Suriname herwonnen vrijheid naar Tilburg loopt.

9 november