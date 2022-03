GBA uit Alphen blijft Chaamse tegenhanger GBSV voor, CDA laat zetel aan D66

Koor Luciani hoopt eigen diensten te kunnen verzorgen in Sint-Petruskerk, ‘we zijn een stapje dichterbij’

HILVARENBEEK - Zangkoor Luciani in Hilvarenbeek heeft goede hoop dat het in de toekomst in de Sint-Petruskerk kan blijven zingen. Een afvaardiging van het koor had een ‘heel fijn gesprek’ met het bisdom daarover, laat Fieke van Poppel, voorzitter van het koor weten. ,,Het gaat stapje voor stapje.”

