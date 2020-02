Gedode katten in kliko's gedumpt in Tilburg: ‘Er waren katten vermist’

De Tilburgse popmuziek is een vat vol verhalen, ze zijn nu live te horen

11:18 TILBURG - Een Tilburgse muzikant die uit Amerika een schadeclaim krijgt voor een nummer dat hij zelf componeerde. Een Tilburgs zangeresje dat met een liedje over Anne Frank een schok teweeg brengt en daarna nooit meer wordt gehoord. Een wereld aan verhalen komt naar boven in ‘Middenrif’: vier radioprogramma’s over 90 jaar Tilburgse (pop)muziek.