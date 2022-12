Geen overlast van jonge asielzoekers in Biezenmortel: ‘We waren bang, maar ik denk dat we ons vergist hebben’

Man rent met pikhouweel naar buurman en probeert hem te wurgen: tbs met dwangver­ple­ging

BREDA – Een 41-jarige Tilburger heeft dinsdag van de rechtbank in Breda tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen, omdat hij op 4 juni van dit jaar bijna zijn buurman wurgde in de Mascagnistraat in Tilburg.

7 december