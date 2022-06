Geen sprake van 'needle spiking' op festival in Kaatsheuvel, blijkt uit onderzoek

KAATSHEUVEL - De 17-jarige vrouw die enkele weken geleden onwel werd op een festival op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel is níét het slachtoffer geworden van ‘needle-spiking’. Dat meldt de politie na uitgebreid onderzoek.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de vrouw gedrogeerd is. ‘Er is niets in het bloed aangetroffen en we hebben geen aanwijzingen gevonden dat er een vloeistof is ingebracht’, blijkt uit onderzoek van het NFI.

De vrouw werd zaterdagavond 21 onwel op een festival op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer stelde met een naald geprikt te zijn. In totaal meldden zich in totaal zes personen die avond bij de EHBO-post van het feest, omdat ze zich niet lekker voelden. In totaal kwamen drie aangiftes binnen de politie.

In de weken ervoor en erna kwamen verschillende verhalen naar buiten van mensen die zeiden slachtoffer te zijn geworden van ‘needle spiking’, echter is is daar tot op de dag van vandaag nog geen bewijs van.

Ook in België vastgesteld dat er geen sprake was van needle spiking

In Belgie werd eind mei zelfs een festival stilgelegd omdat twintig meisjes onwel waren geworden. Enkelen vertelden een prik gevoeld te hebben. Vrijdag werd echter bekend dat er geen bewijs is gevonden van ‘needle spiking'. ,,Er zijn in totaal elf bloedstalen onderzocht, die allemaal negatief bleken‘’, aldus Anja de Schutter van het Limburgse parket tegen HLN.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.