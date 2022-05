Geen treinen tussen Breda en Tilburg door aanrijding op het spoor, duurt tot 21.00 uur

Flitsbezor­gers verder in het nauw: ook klachten over vestiging Piusstraat en Westpoint in Tilburg

TILBURG - Nu de gemeente Tilburg oordeelt dat Flink waarschijnlijk weg moet uit de Korte Tuinstraat, roeren ook andere bewoners zich. Zo komen er ook klachten binnen over de vestiging van Gorillas in de Piusstraat en Flink in Westpoint. ,,Bij de bevoorrading is al eens een ambulance geblokkeerd.”

