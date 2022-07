Geen treinen tussen Breda en Tilburg door aanrijding

Auto vliegt in brand bij dodelijk ongeval bij Ber­kel-En­schot, N65 richting Den Bosch dicht

Bij een ongeval op de N65 ter hoogte van Berkel-Enschot is zaterdagochtend een dode gevallen. De weg is voorlopig dicht richting Den Bosch. De auto brak bij het ongeluk in stukken en vloog daarna in brand. Dat meldt de politie.

7:16