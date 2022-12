Geen treinen tussen Tilburg en Eindhoven vanwege aanrijding

Na groots en meeslepend kiest Jan Meurs junior voor een klein leven: ‘Het zwarte gat kwam na restaurant Etenstijd’

TILBURG - Zo massaal als restaurant Etenstijd was, zo klein wil Jan Meurs Junior wonen. In niet meer dan een omgebouwde container. Wat hem beweegt? Een gesprek over opruimgoeroe Marie Kondo, het zwarte gat na zijn horecaleven en het ‘gruwelijke bouwprobleem’ van Tilburg.

