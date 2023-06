Gemeente haalt illegaal bordje ‘Pater Poels Plaats’ van lantaarnpaal: ‘Eerst overleg met alle nabestaanden’

Minder denken, meer maken, dat leerde Mariska Koolen: ‘Er schuilt veel intelligen­tie in het maken zelf’

Drie maanden lang was de Amsterdamse kunstenares Mariska Koolen (1988) te vinden in het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) in Oisterwijk. Daar herontdekte ze haar passie voor keramiek. Recent werk is nu te zien in Den Bosch.