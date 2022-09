Gemis aan wandelroute mondt uit in 35 kilometer Pauwelspad: ‘Dit knoopt veel mooie stukken in de regio aan elkaar’

TILBURG - Onder het motto ‘als er het er niet is, maken we het zelf’ begonnen drie jaar terug enkele enthousiastelingen aan een wandelroute door het gebied van Landschapspark Pauwels, dat tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen in ligt.

Zondag wordt de route van 35 kilometer, die als naam Pauwelspad kreeg, officieel geopend. Maar daar heeft Myriam Krol niet op gewacht.

De Tilburgse liep met haar zussen alvast de ‘oostelijke lus’ van zo’n 17 kilometer. Ze las over de wandelroute en nam contact op met de Stichting Nieuwe Warande, een van de initiators achter de route.

Krol is enthousiast over het stuk wat zij liepen: ,,We zijn gestart bij het Udenhoutse natuurgebied De Brand en hebben daar de route opgepakt. Via een kaartje en een wandelapp liepen we via de uitlopers van de Loonse en Drunense Duinen naar Biezenmortel en de Leemputten. Daarna zijn we teruggelopen naar de plek waar onze auto stond.”

Geen aparte bewegwijzering: ‘Niet nog meer paaltjes’

Het kaartje en de app waren wel handig, zegt Krol. ,,Er is geen aparte bewegwijzering voor de Pauwelsroute. Je loopt van knooppunt naar knooppunt, maar wel over mooie stukken.”

Het ontbreken van extra routepaaltjes is een bewuste keuze, zegt Kris van Weegberg van de Stichting Nieuwe Warande: ,,We wilden niet nog meer paaltjes of bewegwijzering in het landschap. Vandaar dat we deels gebruik hebben gemaakt van bestaande routes. Maar we hebben ook stukken aangepast en er zijn nieuwe knooppunten bijgekomen omdat we vonden dat je dan nét even een mooier stuk loopt.”

Het plan voor de wandelroute ontstond onder andere bij Van Weegberg: ,,Ik woon in Tilburg Noord maar miste eigenlijk routes richting Loon op Zand en Udenhout. In Berkel-Enschot bleken ook twee wandelaars te zijn met hetzelfde gemis. Samen hebben we een werkgroep opgericht, ons aangesloten bij de stichting en zondag presenteren we ons eindresultaat.”

Daar ging wel zo’n drie jaar aan voorbereiding aan vooraf. ,,Er is veel tijd gaan zitten in uitzoeken, uitzetten en gesprekken met grondeigenaren om over hun grond te mogen lopen. Daar was de één wat makkelijker in dan de ander.”

Mooie stukken

Ze zijn goed geslaagd in hun opzet vindt wandelaarster Krol: ,,De route knoopt veel mooie stukken in de regio aan elkaar. Mijn zussen en ik kozen bewust voor het nu gelopen deel. In het gebied van Berkel-Enschot, Tilburg Noord en Loon op Zand lopen we al vaker en trekt ons minder.” Toch staat het nog wel op de agenda: ,,We willen zeker de hele route lopen, langs de Pauwelshoeve.”

Ook voor Van Weegberg is het nog niet klaar: ,,We hebben net de website en folder met routekaartje af. Maar de route moet ook onderhouden worden. Dat is de taak van de grondeigenaar, maar die is daar nog niet zo mee bezig. Logisch, want een jaar geleden liepen er nog koeien en nu is er een wandelpad. En er zijn al weer plannen voor korte ommetjes door het gebied. Daar zijn we voor gevraagd: we worden gezien als dé wandelaars van het gebied.”