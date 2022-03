Gewonde bij botsing tussen scooterrijder en fietsster in Loon op Zand

Adri's huis kleurt blauw-geel: Oekraïense Natasja, Valeria en Kira zijn veilig in Biezenmor­tel

BIEZENMORTEL - ‘You have beautiful eyes’, zegt Adri van Gils als hij in de ogen van zijn Oekraïense vriendin Natasja kijkt. Samen met haar dochter Valeria en kleindochter Kira poseren ze voor de fotograaf in de woonkamer van Adri’s huis in Biezenmortel. Ze zijn veilig, maar hoe nu verder?

15 maart