Ghb-labje ontdekt in bosgebied Tilburg, bewoner is bekend bij zorginstanties

Poppodium 013 trekt 364.000 bezoekers in 2019

10:51 TILBURG - Het Tilburgse poppodium 013 trok vorig jaar 364.000 bezoekers uit 94 landen. In 2018 waren er dat 371.000. De bezoekers kwamen naar 281 evenementen en concerten in 013, maar ook naar festivals als Woo Hah! en Roadburn. De Brabantse componist Arjen Lucassen, beter bekend als Ayreon stond in 2019 vier maal in in een uitverkochte grote zaal.