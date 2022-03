Goedkope appartementen op KVL-terrein stapje dichterbij in Oisterwijk

Politiek Alp­hen-Chaam wil 't Zand niet kwijt en zoekt draagvlak voor windmolens

ALPHEN - Zes partijen dingen in Alphen-Chaam naar de gunst van de kiezer. Er vallen ook in de kleinste gemeente van Midden-Brabant de nodige knopen door te hakken. Of is die randweg voor Chaam nu echt een gepasseerd station?

