Goirlese wethouder Van Dijk teleurgesteld: ‘Te veel winkeliers dachten: komt wel goed’

,,Iedere ondernemer is persoonlijk door ons gebeld", reageert Van Dijk op twijfels over de meting bij BIZ-voorzitter Sven Olree. ,,Ze wisten ook waar de stembussen kwamen te staan. Maar ik denk dat te veel dachten: komt wel goed.”

Van Dijk was verbaasd toen bleek dat net niet genoeg winkeliers bereid waren voor het collectieve belang te betalen. Van de negentig stemde maar iets meer dan de helft. De meerderheid was vóór voortzetting van de BIZ, maar het benodigde tweederde deel werd niet gehaald.

Herstemming is wat Van Dijk betreft niet aan de orde: ,,We hebben hier als gemeente al veel energie in gestoken. Het is vooral jammer voor onze bewoners. Veel activiteiten, zoals de kerstmarkt, gaan nu niet meer door. Maar ook voor de gemeente is het lastig om niet langer één aanspreekpunt te hebben.”