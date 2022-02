Graf van ouders van Marion totaal verwoest door storm: ‘Het is te triest voor woorden’

Alle hens aan dek voor carnaval: ‘Lekker weer hutjemutje staan’

TILBURG/SCHIJNDEL/BOXTEL/UDEN/OSS - Hoe draai je last-minute een carnavalsfeest in elkaar waar je normaal máánden over doet? Heeft er iemand nog personeel over? Bier? En komt al dat volk wel opdagen? ,,We hebben weer zin om hutjemutje te staan.’’

16 februari