Grappenmaker Steven Brunswijk knock-out geslagen in bokspartij

Spoedrit voor overval eindigt in ernstige aanrijding in Tilburg: 'Iemand begon die man te filmen, dat doe je toch niet?’

8:31 TILBURG - Een snorfietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt nadat hij op de Spoorlaan in Tilburg werd aangereden door een politieauto. De agenten waren op dat moment met spoed onderweg naar een overval. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. ,,Het bloed liep langs zijn hoofd.”