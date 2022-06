Groot festival Spoorpark Live barst dan eindelijk los in Tilburgs stadspark: ‘Heet zeg, Barend’

Dat laatste zeggen Wouter van de Genugte en Annelies Kruijthoff uit Dordrecht. Normaal komen ze voor Mundial naar Tilburg, maar dat bestaat niet meer. ,,Daarom proberen we dit eens.’’ Het bevalt, ze kijken vooral uit naar het optreden van Rolf Sanchez. ,,Al is er wel weinig schaduw.” Of zoals een ander het op zijn Tilburgs verwoordt: ‘Heet zeg, Barend.’



In de namiddag wordt de zon nog een beetje vermeden, bezoekers zitten onder de speciaal gespannen schaduwdoek naar optredens te kijken. Er lopen medische teams rond, er zijn gratis watertappunten en een zonnebrandpaal die al populair is. Het is een gemêleerd publiek, jong en oud, meer een dwarsdoorsnede van de stad dan het typische festivalvolk. Opvallend ook hoeveel mensen er te voet komen, negentig procent van de bezoekers komt dan ook uit de stad en omgeving.